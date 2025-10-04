◇セ・リーグ広島1−3ヤクルト（2025年10月4日マツダ）広島の田中広輔内野手（36）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に「1番・遊撃」で先発出場。4打席で無安打だったが、9回途中まで守備に就き、本拠のファンに惜別の“あいさつ”をした。田中は初回から二ゴロ、一ゴロ、空振り三振、二ゴロで4打数無安打と、残念ながら快音を残せなかった。ただ、安定感ある遊撃守備でファンを魅了。9回、1死となったところで交代し