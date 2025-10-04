高市早苗氏が自民党の新総裁に選出され、地元の奈良は歓喜に湧いています。高市早苗新総裁の誕生に湧く地元・奈良県。投開票の中継会場には支援者らおよそ300人が集まり、高市新総裁の決定に歓喜しました。支援者の中には涙ぐむ人も。支援者「感無量です。去年は悔しかったですけど、今年は最高です」「めっちゃうれしいです。もう涙出ています。自民党が変わってくれることを期待しています」決選投票では、小泉進次郎氏（44）に2