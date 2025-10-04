「ポスト石破」を決める自民党総裁選の決選投票で、高市早苗前経済安保担当大臣が小泉進次郎農水大臣を破り自民党総裁に選出されました。獲得票数は高市氏185票小泉氏156票でした。【写真を見る】【全文公開】高市早苗氏の勝利演説「働いて働いて働いて働いて働いて参ります」自民党で初の女性総裁高市氏は初の女性の自民党総裁となります。選出後に行われた高市早苗新総裁の演説を全文公開します。高市早苗新総裁の勝利演説＜新総