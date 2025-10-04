8回楽天無死、代打岡島が中前打を放つ＝楽天モバイルパーク楽天が3連勝。2―2と追い付かれた直後の八回に代打・岡島の安打から好機をつくり、宗山の犠飛で勝ち越しに成功した。2番手で3回を投げた古謝が7勝目、藤平は12セーブ目をそれぞれマークした。西武は継投が裏目に出た。