気象台は、午後5時15分に、洪水警報を柳川市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】福岡県・柳川市に発表 4日17:15時点筑後地方では、4日夕方まで低い土地の浸水に、4日夜のはじめ頃まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■久留米市□洪水警報4日夜のはじめ頃にかけて警戒■柳川市□大雨警報・浸水4日夕方に警戒1時間最大雨量25mm□洪水警報【発表】4日夜のはじめ頃にかけて警戒■