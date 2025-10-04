自民党総裁選で高市新総裁と決選投票まで争った小泉農水大臣は総裁選終了後の陣営の報告会で〓私のことを支えていただいた皆さんが、少しでも活躍の機会を得られるように全身全霊で働きたい〓などと述べ高市新総裁の人事で自らの陣営を取り入れるよう働きかける考えを示唆しました。【写真を見る】小泉氏高市氏に自陣営を人事で取り入れるよう働きかけを示唆決選投票まで高市氏と争う