元NMB48の山本望叶（23）が4日までに自身のインスタグラムを更新。オスカープロモーション所属を報告した。山本は自身の近影を添え「『ご報告』この度、オスカープロモーションに所属することになりました!モデルやお芝居など、幅広く活動できるよう精一杯頑張ります。よろしくお願いします」と報告した。この投稿にフォロワーからは「今後がめちゃめちゃ楽しみ」「益々の活躍を楽しみにしてるよ」「望叶ちゃんの夢がたくさん叶え