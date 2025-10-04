大学時代に京都に住んだのをきっかけに、今も京都に住み、京都を舞台にした小説の執筆を続ける作家・花房観音さん。長く住んでも今なお、京都は「非日常の場所」だという。表と裏も、光と影も、いっぱいある京都の街について綴ってもらった。【書影】水面に映る赤が美しい…菅原道真を祀る長岡天満宮のキリシマツツジ* * * * * * *いつも軸にあるのは「京都」１５年前に、京都が舞台の官能小説を書いてデビューした。それから幸い