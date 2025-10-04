人気アイドルの解散や創業者社長の性加害問題をはじめ、この10年近くの間、「芸能界」は所属タレントとプロダクションのトラブルが多発し、そのたびにニュースとなった。 【画像】プロレスなどスポーツに関する著作も多い田崎健太氏 9年にわたって芸能界を取材した記事の中から、首領（ドン）と呼ばれる芸能プロダクションの創業者たちのインタビューを中心にまとめた『ザ・芸能界首領（ドン）たちの