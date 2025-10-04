明治安田J2リーグ第32節は10月4日、全国各地で計5試合が行われ、藤枝MYFCはホームでJ3降格圏に沈む19位カターレ富山と対戦、0-1で敗れました。藤枝はリーグ戦2試合連続の無得点で痛い連敗です。 【明治安田J2リーグ第32節＝藤枝総合運動公園サッカー場:3,617人】 藤枝MYFC0(0-0，0-1)1カターレ富山 ＜得点者＞ 【藤】なし 【富】吉平翼