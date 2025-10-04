＜コマツオープン最終日◇4日◇小松カントリークラブ（石川県）◇6958ヤード・パー72＞国内シニアツアーの最終ラウンドが終了した。3位タイから出た宮本勝昌が「65」をマークして逆転。トーナメントレコードタイとなるトータル17アンダーで今季同ツアー3勝目を挙げた。〈写真〉元巨人軍監督・原辰徳のドライバースイングトータル13アンダー・2位に飯島宏明、トータル12アンダー・3位タイに桑原克典、昨年覇者の平塚哲二が続いた