明治安田J1リーグ第33節は10月4日、全国各地で計8試合行われ、11位清水エスパルスはホームでFC東京と対戦し、1-1で引き分けました。清水は前半34分、右サイド、DF吉田豊のクロスをFW高橋利樹が頭で合わせて先制しましたが、後半に追い付かれ、痛み分けとなりました。 【明治安田J1リーグ第33節＝IAIスタジアム日本平:17,099人】 清水エスパルス1(1-0、0-1)FC東京 ＜得点者＞ 【清】高橋利樹 【東】佐藤恵允