「東京六大学野球、東大６−３慶大」（４日、神宮球場）東大が慶大に先勝。７年ぶりにシーズン２勝を上げた昨秋の１０月１３日・法大２回戦以来となる白星を挙げた。先発の松本慎之介投手（２年・国学院久我山）が５回１／３を４安打２失点、５奪三振と力投。２２年春のセンバツで３試合に登板して４強に貢献し、一浪の末に赤門をくぐった左腕がリーグ戦初勝利を挙げた。３点リードで迎えた八回からは、プロ志望届を提出して