自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。大方の予想を覆し、高市早苗氏が総裁に決定した。【１回目投票】◆高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）◆小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）◆３位林芳正氏（議員７２、党員６２＝１３４）【決選投票】◎高市早苗氏（議員１４９、党員３６＝１８５）◆小泉進次郎氏（議員１４５、党員１１＝１５６）女性初の自民総裁誕生に、丸川珠代元参院