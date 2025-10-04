◇女子ゴルフツアー日本女子オープン選手権第3日（2025年10月4日兵庫県チェリーヒルズGC＝6616ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、堀琴音（29＝ダイセル）が4バーディー、ボギーなしの68で回り、通算15アンダーで単独首位を守った。4位から出た15歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高1年）が67で1打差の2位に浮上。高木優奈（27＝中央日本土地建物グループ）が通算12アンダーの3位で最終日を迎える。12位から出