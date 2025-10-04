◇東京六大学野球秋季リーグ戦第4週第1日1回戦慶大3―6東大（2025年10月4日神宮）9回に先頭の渡辺憩がソロ本塁打を放ったが、後続が抑えられ東大に完敗した。4回に一挙5点を奪われ、これが重くのしかかった。「なかなか点が取れないから投手も1点もやれないと力が入ってしまっている」堀井哲也監督は投打の歯車が噛み合わないチームを嘆いた。下手投げの渡辺向用に1〜3番に左を並べたが東大の先発は意表を突く左腕の松本