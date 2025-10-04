楽天３―２西武（パ・リーグ＝４日）――今季限りで現役を引退する楽天の岡島が「引退試合」に臨んだ。「いつも通りの気持ちで球場に来た」というベテランは八回の先頭から代打で登場し、同じ群馬県出身の西武・高橋と対戦。涙を浮かべながら打席に入ると、甘く入った直球を鋭い一振りで中前にはじき返し、この回の勝ち越し点につなげた。続く九回は、右翼、左翼の守備につき、二死後に同学年の鈴木大と交代。満員御礼となった