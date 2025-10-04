４日午後２時３５分頃、大阪メトロ御堂筋線心斎橋駅の車両内で、乗客の女性が持っていたモバイルバッテリーが発火した。大阪メトロと消防によると、女性と他の乗客の計２人が軽いけがを負った。大阪メトロは心斎橋駅で乗客全員を降ろし、消火を行った。約５０分後に運転が再開されたが、約５万５０００人に影響が出た。