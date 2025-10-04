「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式が終わり、大銀杏が切り落とされた。最後は有希奈夫人と長男と一緒に、土俵脇で花束を手渡された。有希奈夫人は淡い紫色の着物姿。過酷な現役生活を支えてきた夫人の姿に、ＳＮＳなどでは「貴景勝の奥さん綺麗だなぁ。若いのに女将の貫禄すらある」、「奥様綺麗すぎる」、「美人女将」との声が寄