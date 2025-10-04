【モデルプレス＝2025/10/04】元お笑いコンビ・尼神インターの誠子が3日、自身のInstagramを更新。秋の味覚をふんだんに使った食卓を公開し、話題を呼んでいる。【写真】誠子、手作り秋定食披露◆誠子、秋刀魚の蒲焼がメインの定食を公開誠子は「新米定食」と題して、秋刀魚の蒲焼、スパイスチキン、瓢箪南瓜のマッシュ、味玉などが並んだ定食の写真を公開。秋の食卓を披露するとともに、「最近、悲しいことがいくつかありました。