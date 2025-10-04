◆女子プロゴルフツアー国内メジャー第３戦日本女子オープン第３日（４日、兵庫・チェリーヒルズＧＣ＝６６１６ヤード、パー７２）第３ラウンドが行われ、ツアー２勝の堀琴音（ダイセル）が４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１５アンダーで単独トップをキープした。４位で出た１５歳アマチュアの広吉優梨菜（福岡第一高１年）は７バーディー、２ボギーの６７をマークし、１４アンダーの２位に浮上した。７０の