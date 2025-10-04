■これまでのあらすじ自分と他人は違うことを理解し、心から反省した主人公。SNSの炎上がおさまり穏やかに暮らせるようになったいま、大学時代からの友人たちに「おそろいになる（＝ママ友になる）」ことを強要するのではなく、新しい土地でママ友を作ろうとがんばるのだった。■ママ友との楽しい時間■それぞれの道へ■自分軸で幸せに■職場の雑談タイム「え〜…」って！さすがにもう変なこと言わないですよね…いまの主人公な