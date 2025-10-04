石破茂首相の後任を選ぶ自民党総裁選が４日、都内で行われ、小泉進次郎農相は、高市早苗前経済安全保障担当相との決選投票に敗れた。小泉氏の地元・横須賀市にあるドブ板通りの住人からは「期待していたので、残念です」と落胆の声が聞こえた。一方で「街のみんなは、いずれ首相になると思っている。落胆的な思いは無くて、これからさらに大きくなって頑張って欲しい」といった声や、「あの人は総裁にならなくても一生懸命な人