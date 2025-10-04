自民党総裁選後に開かれた両院議員総会に出席した石破首相。右はあいさつする高市早苗新総裁＝4日午後3時2分、東京・永田町の党本部自民党新総裁に就いた高市早苗前経済安全保障担当相は4日、選出後の所属議員向けのあいさつで「全員に馬車馬のように働いてもらう。私自身もワークライフバランスという言葉を捨てます」と宣言した。政府は長時間労働是正や柔軟な働き方の推進を掲げている。高市氏は、党再生に向けて「全世代総