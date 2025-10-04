少年女子A800メートル決勝2分1秒72の大会新記録で優勝した大阪・久保凜＝平和堂HATOスタジアム国民スポーツ大会「わたSHIGA輝く国スポ」第7日は4日、滋賀県平和堂HATOスタジアムなどで行われ、陸上の少年女子A800メートルは久保凜（東大阪大敬愛高）が2分1秒72の大会新記録で2連覇を果たした。成年男子800メートルは落合晃（滋賀・駒大）が1分45秒20の大会新で優勝。300メートルは成年男子は今泉堅貴（福岡・内田洋行）が32