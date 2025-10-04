自民党の新総裁に高市早苗氏が選出されたことをうけ、経済三団体のトップが初の女性総裁に期待感を示すとともに安定した政治態勢の確立を求めました。経団連の筒井義信会長は高市氏について経済安全保障担当大臣など、要職を歴任したことをふまえ「経済・外交をはじめ幅広い政策に精通された政治家である」と評価しました。ただ、内外で山積する重要課題の解決にむけて「自公を中心に政策を迅速かつ着実に推進できる安定した政治の