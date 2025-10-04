佐藤浩市（64）が4日、東京・テアトル新宿で行われた映画「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）公開記念舞台あいさつに登壇。劇中で約2メートルもある巨大な、かえるくんから東京を救おうと依頼される、現代を生きる警備員を演じたが、台本を読んだ当初は「ちんぷんかんぷん」だったと明かした。「アフター・ザ・クエイク」（井上剛監督）は、村上春樹氏の00年の短編連作「神の子どもたちはみな踊る」（新潮文庫）の6編のうち4