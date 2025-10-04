10月5日（日）、お金のことを一から徹底的に学ぶ番組『長嶋一茂＆高島彩の一からマネー』が放送される。物価高の昨今、年金・NISA・ポイ活など、マネーにまつわる情報が溢れるばかりで意外にわかっていないことが多い。同番組では、そんなお金にまつわることを少し勉強するだけで、生活にすぐ活かせる＆得するマネー情報をたくさん学んでいく。MCには長嶋一茂と高島彩が初タッグ、ゲストには松井ケムリ（令和ロマン）を迎える。そ