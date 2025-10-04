JR貨物 関東支社は、普段は立ち入ることができない隅田川駅（東京都荒川区）の構内を特別に開放する「隅田川駅貨物フェスティバル2025」を、10月26日（日）に開催します。入場は無料ですが、混雑緩和のため事前予約制（先着順）となり、10月6日（月）12時から受付が始まります。イベントでは、大人気の機関車EH500形式「ECO-POWER 金太郎」**の展示や、巨大フォークリフトの作業実演など、貨物駅ならではの迫力ある催しが多数予定