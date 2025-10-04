「BCNランキング」2025年9月22日〜28日の日次集計データによると、ゲーミングディスプレーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位VA249HGVA249HG（ASUS）2位Nitro VG0VG240YGbmipx（日本エイサー）3位AOC 24G42E/1124G42E/11（TPV Technology）4位34M2C3500L/1134M2C3500L/11（フィリップス）5位G242L E14G242L E14（MSI）6位ZOWIE XL2540KXL2540K（BenQジャパン）7位TUF Gaming VG259QRVG259QR（ASUS）8