J２で４位のベガルタ仙台（勝点54）と、６位のRB大宮アルディージャ（勝点50）。10月４日に行なわれたJ２第32節で、両者がユアテックスタジアム仙台で対戦した。序盤は拮抗した展開で、徐々にホームの仙台がペースを握る。だが、先制したのはアウェーの大宮。38分、テンポ良くパスをつないで左サイドから崩し、最後は泉柊椰のお膳立てから、カプリーニが自慢の左足で鋭いシュートを突き刺した。大宮の１点リードで迎えた後半