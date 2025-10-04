［U-20W杯］日本 ３−０ ニュージーランド／10月３日／ミュニシパル高校２年生だった昨年の秋頃には名古屋グランパスU-18でプレーしていた森壮一朗は、３バックの一角で評価を高めた今季からトップチームに帯同し、夏場以降は右ウイングバックで出場機会を増やしている。船越ジャパンの活動には昨季まで一度も参加していなかったが、６月のモーリスレベロトーナメント（旧・トゥーロン国際大会）でU-20日本代表に初めて招集。