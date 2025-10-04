2025年9月４日、自民党は総裁選の投開票を行い、高市早苗前経済安全保障担当相（64）を総裁に選出した。決選投票で小泉進次郎農林水産相（44）を下し、自民党初の女性総裁に就任。15日にも召集される臨時国会で第104代首相に指名される見通しだ。女性首相は史上初。高市氏は１回目投票で、183票を獲得しトップに立ち、小泉氏が164票で続いた。２人による決選投票でも、小泉氏を上回って勝利した。「保守層」を意識した主張が持論で