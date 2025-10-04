自民党の新総裁に高市早苗氏が選ばれたことで次の総理大臣に高市氏が選出される可能性があることを受け、韓国外務省は4日、「韓国政府は新たな内閣とも緊密に疎通し、韓日関係の肯定的な流れを継続するため、引き続き協力していく」とコメントしました。その上で、「今後も未来志向的な関係発展のため、両国が共に努力していくことを期待する」としています。