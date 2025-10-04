「楽天３−２西武」（４日、楽天モバイルパーク）楽天が接戦を制して連勝。引退セレモニーを迎える岡島へ、選手全員で白星をプレゼントした。プロ初先発だった坂井が三回に１点を先制されるも、直後味方の打線が奮起。無安打で作った無死満塁から村林の打球は二塁の好捕に阻まれるも、二ゴロの間に同点とした。その後、２死一、三塁の場面でボイトが、この日チーム初安打となるフェンス直撃の適時二塁打で勝ち越しに成功した