「ロッテ３−０日本ハム」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）日本ハムが今季１３度目の零敗を喫し、連勝は４でストップ。８３勝５７敗３分けでシーズンの全日程を終えた。２年連続最多勝のタイトルが確定している先発の伊藤は、８回７安打３失点で８敗目。四回にソトの左犠飛で先制を許すと、八回には高部の適時三塁打と自らの暴投で追加点を奪われた。自己新の１５勝目はならなかった。