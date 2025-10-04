演歌歌手の長山洋子（57）が4日、都内で一般人が長山の最新曲「昭和の女」の歌唱を競うカラオケ選手権にゲスト出演した。114名の応募者の中から選ばれた参加者10名が同曲を披露した後にステージに登った長山は「皆さん想像を超えた歌唱力。個性豊かでした」と絶賛していた。歌唱コーナーでは華やかな水色の着物姿で「捨てられて」、「昭和の女」の2曲を伸びやかな歌声で披露。ファンを魅了していた。長山自身はカラオケで