4回ロッテ1死三塁、ソトが先制の左犠飛を放つ＝ZOZOマリンロッテが連敗を4で止めた。5投手が無失点でつなぎ、先発で5回を1安打に抑えた種市が9勝目。四回にソトの犠飛で先制し、八回に高部の適時三塁打などで2点。日本ハムは中盤以降の再三の好機を生かせず、連勝が4で止まった。