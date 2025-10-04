◇東京六大学野球秋季リーグ戦第4週第1日1回戦東大6―3慶大（2025年10月4日神宮）東大が慶大を圧倒して今季初勝利を挙げた。4回樋口、中山の連打と四球で無死満塁の好機を作り、青貝の死球で同点とするとケガで欠場中の杉浦主将に代わってマスクをかぶる明石が慶大のエース渡辺和から走者一掃の二塁打。さらに内野ゴロで加点しビッグイニングを作った。先発の松本慎も6回途中まで力投。いつもなら渡辺向が1回戦先発も国