東京六大学野球（４日）――東京六大学野球の秋季リーグは４日、神宮球場で２試合が行われ、開幕から４連敗中の東大が６―３で慶大に先勝した。東大は今春のリーグ戦で全敗しており、白星は２勝１０敗だった昨秋以来。法大は５―４で早大に先勝した。東大は１点を追う四回、明石（３年・渋谷幕張）の３点適時二塁打などで一挙５点を奪い、逆転。先発の松本慎（２年・国学院久我山）や、プロ志望届を提出している渡辺（４年・海