今週から「ボリュームアップキャンペーン」として土曜の発売をスタートさせたＷＩＮ５で、いきなりのキャリーオーバー発生だ。発売金額が３億６７２３万３８００円で、的中票数「０」票。２億５７０６万３６６０円が次回５日（日）にキャリーオーバーとなった。１レース目となった東京９Ｒ八ヶ岳特別が波乱の幕開けだった。１０番人気のサトノヴィレが勝利し、３６７万２３３８票が一気に１万６３８４票に減った。２レース目の