歌手の長山洋子（５７）が４日、都内で行われた「長山洋子『昭和の女』カラオケ選手権」に登場した。長山は、６月２５日に約１年ぶりの最新曲「昭和の女」を発売。これを記念しカラオケ大会が企画され、１１４通の応募の中から、審査をへて大会出場者１０名が集結した。カラオケ大会は、コロナ禍以来はじめて。長山も「久しぶりのカラオケ大会ということでワクワク待ちわびておりました」とにっこり。「本当に楽しませていた