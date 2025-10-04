家族で回転寿司へ行ったときのことです。隣の席の子どもの行動に思わず絶句。まさか自分のお寿司が“あんなこと”になるなんて……。友人が、体験談を語ってくれました。 アトラクション気分の最近の回転寿司 家族で回転寿司へ行ったときのこと。 今どきの回転寿司は「くるくる回る」スタイルではなく、タッチパネルで注文したお寿司がボックス席めがけてシューッとレーンを走ってくる仕組み。 まるでアトラクシ