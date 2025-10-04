1.自由気まま 猫の最大の魅力といえば、なんといってもその自由さですよね。朝はゆっくりと起きて日向でゴロゴロ。気が向けば家の中を散策し、遊びたいときは全力でおもちゃなどを追いかけます。そして眠くなれば、自分の好きな場所でひと休み…。 家の中で飼われている猫は、人間のように時間や仕事、家事などに縛られることはありません。何とも羨ましいですね。 また猫は状況を観察し、危険がないと判断したときだけ