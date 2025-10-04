歌手の長山洋子が４日、都内で最新曲「昭和の女」カラオケ選手権の審査員を務めた。ＣＤの応募券から音源を募集し、１１４通の応募の中から勝ち抜いた１０人が「昭和の女」を歌唱し美声を響かせた。長山は「カラオケ大会はコロナ禍以来初めて。私の歌い方の特徴をつかんでらっしゃる方もいるし、個性豊かに本当に自分のスタイルで歌ってくださる方もいて、いろんな『昭和の女』が聴けて楽しい時間を一緒に過ごさせてもらった」