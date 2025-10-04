１０月４日の京都１１Ｒ・オパールＳ（３歳上オープン・リステッド、芝１２００メートル＝１８頭立て）は単勝２番人気のメイショウソラフネ（牡６歳、栗東・石橋守厩舎、父モーリス）が首差で差し切り、５走ぶりに勝利を挙げた。勝ちタイムは１分７秒７（重）。好スタートを決めると、内に付けて３、４番手を追走。直線では先に抜け出した２頭の間から脚を伸ばすと、トップスピードへ。前にいた１番人気のナムラクララをゴール