１０月４日の東京１１Ｒ・グリーンチャンネルＣ・リステッド（ダート１６００メートル＝１６頭立て）はオメガギネスが４馬身差の圧勝を飾った。同レースは２３年以来２勝目で、勝ち時計は１分３５秒５（良）スタートは速くなかったが芝からダートに入ると中団までポジションを上げていき、直線は進路が開くとエンジン全開。上がり最速３５秒４を繰り出して後続を一瞬で突き放した。岩田康誠騎手は「６０キロでこれだけ強いパフ