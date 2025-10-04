松本市の「サンプロアルウィン」で鉄骨部材が落下しているのが見つかった問題で、Jリーグの開催などへの影響が心配されています。大和洋介記者「もともと地面と平行に真横に設置されていた鉄骨が落下し、客席部分は壊れています。」落下したのは、バックスタンド側の照明を支える部分にある、長さ約11メートル、直径20センチ余りの鉄骨部材です。2日に観客席の工事をしていた関係者が見つけたもので、けが人はいません