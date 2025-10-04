元ソフトボール女子日本代表監督で、日本協会副会長の宇津木妙子さん（72）が4日、東京都江東区の都立第三商グラウンドで「速射砲ノック体験会」を行った。ソフトボール生活60年を記念してスポーツニッポン新聞社が企画したもので、4歳から65歳まで約100人が参加。東京五輪金メダリストの内藤実穂内野手（31＝ビックカメラ高崎）も特別参加し、アドバイスも交えてのイベントに笑顔が絶えなかった。宇津木さんは「多くのみなさ