【ニューデリー共同】インド紙ヒンドゥスタン・タイムズは4日、秋にインドで予定される日米豪印の協力枠組みクアッドの首脳会合が、年内には開催されない見通しだと報じた。参加国の国内問題や貿易に関する立場の相違が理由という。ロシア産原油購入を巡り米印関係が悪化しており、クアッドの連携も後退する恐れがある。複数の参加国当局者の話としている。首脳会合は11月の開催が検討されていたが、ここ数カ月、準備が停滞。